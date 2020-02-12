В феврале справочной Красноярска по ценам и скидкам 2999999 исполнилось 24 года

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:17:35+03:00

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В феврале справочной по ценам и скидкам 2999999 исполнилось 24 года. Компания начала работать в 1996 года как первая в Красноярске телефонная справочная по товарам и услугам «009», принимая звонки красноярцев по трем телефонным линиям. В 2001 году заработал сайт товаров и услуг, в 2003 году начал издаваться справочник, который регулярно четыре раза в год выходит в свет.

Сегодня операторы справочной по ценам и скидкам принимают звонки по 63 линиям, бесплатно, круглосуточно отправляют смс-ответы на мобильные телефоны абонентов и соединяют их напрямую с фирмами и магазинами, что бесспорно удобно для тех, кто на бегу или за рулем автомобиля. Мы ценим и любим каждого абонента.

С начала 2019 года мы участвуем в создании инфоплейса Сколько.рф и в феврале 2020 года запускаем версию инфоплейса для Красноярска – это сайт 2999999.ru. Приглашаем всех к поиску наилучших цен и скидок на нашем сайте и в телефонной справочной 2999999.

ИСТОЧНИК KP.RU