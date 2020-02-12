2020-02-12T10:00:42+03:00
Происшествия

В Туве заключенный колонии ударил охранника по голове куском арматуры

Из личной неприязни к его профессии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве заключенный колонии ударил охранника по голове куском арматурыВ Туве заключенный колонии ударил охранника по голове куском арматурыФото: Мария ЛЕНЦ
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту применения насилия к сотруднику пенитенциарного учреждения при исполнении служебной деятельности. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 29-летний уроженец Тес-Хемского района отбывал наказание за совершенное им ранее преступление.

Примерным поведением он не отличался, за что периодически получал замечания, а также дисциплинарные наказания. Своего отношения к сотрудникам колонии не скрывал.10 ноября 2019 года около 23 часов осужденный из личной неприязни к одному из охранников нанес ему удар по голове куском бетона.

Уголовное дело завели по ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то есть применение насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). В скором времени состоится суд, виновному грозит дополнительный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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