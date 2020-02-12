2020-02-12T09:18:55+03:00
Происшествия

В Красноярске экспедитор присвоил чужие деньги и заявил о краже

Теперь его будут судить за ложный донос
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске экспедитор присвоил чужие деньги и заявил о кражеВ Красноярске экспедитор присвоил чужие деньги и заявил о кражеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мужчина может отправиться в колонию на 2 года за свой поступок. Точнее – за преступление, ведь за ложный донос в Уголовном кодексе существует отдельная статья.

Некоторое время назад в дежурную часть полиции обратился 40-летний житель краевого центра и сообщил о краже: якобы из его служебного автомобиля неизвестные похитили 68 тысяч рублей. Деньги принадлежали работодателю мужчины и он переживал, что теперь придется возвращать их из своего кошелька.

Проводя проверку, полицейские усомнились в показаниях потерпевшего. Что-то не складывалось в его словах. И оказались правы. Выяснилось, что заявитель – водитель-экспедитор торговой компании. Работодатель передал ему деньги для оплаты товара, а водитель их растратил на личные нужды. Чтобы избежать ответственности за похищение, он заявил о краже.

- В отношении ранее не судимого красноярца следователями городской полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд Советского района, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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