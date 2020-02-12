Похищенного в Хакасии ребенка нашли в Красноярском крае

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:30:32+03:00

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Похищенного в Хакасии 3-летнего ребенка нашли в Красноярском крае. Мужчина, который увез мальчика из поселка Шира тайком от его матери, уверяет: сделал это из лучших побуждений и вредить малышу никак не хотел. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мать мальчика познакомилась с 32-летним жителем Ачинска в интернете. После короткой переписки пригласила его к себе в гости в поселок Шира. А когда гость приехал, она ушла из дома, сказав, что ненадолго. Сына оставила под присмотром едва знакомого мужчины. Вернувшись и не найдя ребенка, вызвала полицию.

Выяснилось, что молодой человек обиделся на новую подругу за ее поступок. Решил вернуться домой. Но как оставить ребенка одного, вдруг что-то с ним случится? Вот и забрал с собой. Похитителя задержали уже в Ачинске, в подъезде жилого дома. Соседи обратили внимание на плачущего мальчика и вызвали правоохранителей.

Сейчас ребенок находится под присмотром отдела ПДН полиции. Что делать с его матерью, будут решать.

ИСТОЧНИК KP.RU