Преображение Качи и реконструкция Центрального парка: мэр города поделился планами относительно центра Красноярска
Глава города Сергей Еремин встретился с активными красноярцами. На сей раз общение в подобном формате проходило с жителями Центрального района города. Говорили о приоритетах развития территории в наступившем году, обсуждали, что конкретно можно сделать в этом сезоне, а что взять на перспективу.
Вот ключевые проекты района на этот год:
– ремонт улицы Марковского и расширение Березина;
– ремонт 4 дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»;
- создание детской площадки на Дубровинского, 106 по проекту «Инициативное бюджетирование»;
– модернизация сквера вдоль Качи и создание нового центров притяжения района;
– формирование сети пешеходных зон в центральной части города, включая Исторический квартал на Горького.
Проекты на перспективу – реконструкция Театральной площади и развитие Центрального парка.
ИСТОЧНИК KP.RU