2020-02-12T08:07:10+03:00
Общество

Преображение Качи и реконструкция Центрального парка: мэр города поделился планами относительно центра Красноярска

Сергей Еремин встретился с активом жителей Центрального района
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэр города поделился планами относительно центра КрасноярскаМэр города поделился планами относительно центра КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава города Сергей Еремин встретился с активными красноярцами. На сей раз общение в подобном формате проходило с жителями Центрального района города. Говорили о приоритетах развития территории в наступившем году, обсуждали, что конкретно можно сделать в этом сезоне, а что взять на перспективу.

Вот ключевые проекты района на этот год:

– ремонт улицы Марковского и расширение Березина;

– ремонт 4 дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»;

- создание детской площадки на Дубровинского, 106 по проекту «Инициативное бюджетирование»;

– модернизация сквера вдоль Качи и создание нового центров притяжения района;

– формирование сети пешеходных зон в центральной части города, включая Исторический квартал на Горького.

Проекты на перспективу – реконструкция Театральной площади и развитие Центрального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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