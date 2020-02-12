В красноярском аэропорту таможенники за месяц уничтожили около 700 килограмм фруктов

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Таможенники красноярского аэропорта совместно со специалистами краевого Россельхознадзора за первый месяц этого года досмотрели 128 международных рейсов и 23384 места ручной клади и багажа, прибывающих в Красноярск. При проведении карантинного фитосанитарного контроля они обнаружили 9 партий экзотических фруктов, овощей и цветов из Таиланда, Вьетнама, Армении, Узбекистана. Общий вес фруктов и овощей – почти 6 тонн, количество цветов – более 19 тысяч штук.

Не вся продукция растительного происхождения благополучно прошла контроль. Как оказалось, среди пассажиров нашлись нарушители, которые пытались провести ее тайком, с нарушениями и без оформления положенных сертификатов. Запрещенные к вводу сухофрукты, гранаты, орехи, яблоки, лимоны и другие продукты без документов безопасности общим весом 671,5 килограммов были сожжены. Владельцев грузов оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU