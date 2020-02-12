Строительство новой развязки в Красноярске в Солонцах обойдется в 420 миллионов рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:05:30+03:00

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Строительство новой развязки в Красноярске обойдется в 420 миллионов рублей. Речь идет о дороге в жилой микрорайон Солонцы-2 с переездом через Северное шоссе. Мэрия уже приступила к поискам подрядчика, информация о предстоящем конкурсе опубликована на сайте госзакупок. Причем заявки от потенциальных участников принимаются до 5 марта. И огласить результаты тендера планируют как можно быстрее, чтобы успеть начать строительные работы сразу же, как только позволит погода.

Как следует из описания заявки, в рамках контракта подрядчик должен будет построить не только дорогу, но и всю полагающуюся к ней инфраструктуру: а это опоры путепровода, ливневую канализацию и земляное полотно. Придется переустановить коллекторы и тепловые сети.

По проекту новая дорогу должна соединить Взлетку и Северный с новостройками, которые возводятся возле дачного поселка Кразовский. Там должен появиться большой жилой массив.

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ИСТОЧНИК KP.RU