12 Февр. 2020 2020-02-12T04:53:08+03:00

Под Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ноги Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярским спасателям в минувшие сутки пришлось совершить большой марш-бросок в поисках мужчины, обратившегося к ним за помощью. Как следует из сводки КГКУ «Спасатели», поступил звонок от гражданина М., что он находится в районе станции Рябинино, в СНТ «Вагонник». Территориально это Емельяновский район.

Мужчина сообщил, что провалился в снег и никак не может выбраться из ловушки самостоятельно. Между тем становится холодно, он замерзает. В ходе поисков спасателям пришлось обследовать 20 километров дачного массива. Дачника нашли и передали бригаде скорой помощи: как оказалось, в результате длительного нахождения в снегу мужчина обморозил ноги.

Добавим, что накануне, 11 февраля, спасатели выдвижного поста НП «Красноярские Столбы» помогли туристу, которые травмировал ногу на прогулке по национальному парку, его транспортировали до выхода, до улицы Свердловской.

ИСТОЧНИК KP.RU