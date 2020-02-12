2020-02-12T04:53:08+03:00
Происшествия

Под Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ноги

Спасатели прочесали в его поисках 20 километров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Под Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ногиПод Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ногиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярским спасателям в минувшие сутки пришлось совершить большой марш-бросок в поисках мужчины, обратившегося к ним за помощью. Как следует из сводки КГКУ «Спасатели», поступил звонок от гражданина М., что он находится в районе станции Рябинино, в СНТ «Вагонник». Территориально это Емельяновский район.

Мужчина сообщил, что провалился в снег и никак не может выбраться из ловушки самостоятельно. Между тем становится холодно, он замерзает. В ходе поисков спасателям пришлось обследовать 20 километров дачного массива. Дачника нашли и передали бригаде скорой помощи: как оказалось, в результате длительного нахождения в снегу мужчина обморозил ноги.

Добавим, что накануне, 11 февраля, спасатели выдвижного поста НП «Красноярские Столбы» помогли туристу, которые травмировал ногу на прогулке по национальному парку, его транспортировали до выхода, до улицы Свердловской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске экспедитор присвоил чужие деньги и заявил о краже
Похищенного в Хакасии ребенка нашли в Красноярском крае
Преображение Качи и реконструкция Центрального парка: мэр города поделился планами относительно центра Красноярска
В красноярском аэропорту таможенники за месяц уничтожили около 700 килограмм фруктов
Строительство новой развязки в Красноярске в Солонцах обойдется в 420 миллионов рублей
Под Красноярском дачник несколько часов провел в снежной ловушке и обморозил ноги
В Железнодорожном районе Красноярска под обрезку пустят более 400 деревьев
В результате автомобильной аварии в Туве 2 человека погибли и 9 пострадали
В Железногорске погиб рыбак, его унесло течением Енисея
Вручила карту и отправила за коньяком: в Красноярске таксист обокрал свою клиентку
В Туве мужчину убили особо жестоким способом – напоили его уксусной кислотой
Житель Хакасии привез из Таиланда оружие нинзя
В Красноярске в Покровке спасают каток
В Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицу
В горах на юге Красноярского края начались военные учения
Райффайзенбанк: размер ежемесячного платежа важнее срока
Проект «про любовь к Сибири» вошел в шорт лист Национальной премии "Серебряный Лучник"
В Красноярском крае подросток скрутил ограбившего магазин мужчину