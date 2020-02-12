2020-02-12T04:35:34+03:00
Общество

В Железнодорожном районе Красноярска под обрезку пустят более 400 деревьев

По санитарному состоянию и по заявке жителей
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В Железнодорожном районе Красноярска под обрезку пустят более 400 деревьевВ Железнодорожном районе Красноярска под обрезку пустят более 400 деревьевФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железнодорожном районе Красноярске под обрезку пустят более 400 деревьев. По словам начальника участка управления зеленого строительства Надежды Тимченко формовочная обрезка проводится для того, чтобы придать кроне более привлекательный внешний вид, выровнять высоту. К тому же у живых изгородей таким образом поддерживается заданная декоративная форма. Обрезка деревьев традиционно проводится в период с ноября по апрель, пока деревья находятся в состоянии зимнего анабиоза.

- Формирование эстетического облика района – одна из приоритетных задач в сфере благоустройства территории. В этом году в районе планируется провести санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку более 400 деревьев. Из них около 100 – по обращениям жителей, в основном это высокие или сухие тополя. Кроме того, с территории района уберут 14 аварийных деревьев, - рассказал глава администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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