12 Февр. 2020 2020-02-12T04:29:09+03:00

В результате автомобильной аварии в Туве 2 человека погибли и 9 пострадали Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Туве устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского МВД, авария произошла накануне, 11 февраля, около 17 часов на территории Улуг-Хемского района. Это 949 километр автодороги Р-257 «Енисей». Столкнулись две иномарки.

Предварительно установлено, что водитель автомашины «Тойота Премио» выехал на полосу встречного движения, где влобовую врезался в «Тойоту Корону». В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались два пассажира, 1990 и 1961 годов рождения, находившиеся в салоне автомашины «Тойоты Короны».

Также в медицинское учреждение Улуг-Хемского района с травмами различной степени тяжести доставлены девять человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. На утро 12 февраля их состояние не вызывает опасение у медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU