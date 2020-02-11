В Железногорске погиб рыбак, его унесло течением Енисея

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:05:45+03:00

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Близ Железногорска в Енисее найдено тело погибшего рыбака. Следственный отдел по ЗАТО г. Железногорска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведет доследственную проверку, чтобы установить причины смерти. Предварительную версию рассказала пресс-служба ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск.

В воскресенье 9 февраля двое жителей закрытого города отправились рыбачить на Енисей в район поселка Додоново. 57-летний погибший сказал товарищу, что намерен перейти узкий участок реки вброд, где было неглубоко. Однако поскользнулся, упал в воду и не смог выбраться. Товарищ вызвал спасателей и рассказал, что мужчину унесло быстрым холодным течением. Тело его обнаружили на следующий день, 10 февраля.

Добавим, что любители зимней рыбалки порой безрассудно рискуют. В тот же день, 9 февраля, в Красноярске спасатели выручили из беды двух мужчин, которые плыли по Енисею на льдине.

ИСТОЧНИК KP.RU