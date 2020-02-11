Вручила карту и отправила за коньяков: в Красноярске таксист обокрал свою клиентку

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:41:48+03:00

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Необычное ограбление произошло в Красноярске накануне. В полицию обратилась 57-летняя женщина и заявила: ее обокрал таксист, снял с банковской карты 80 тысяч рублей. И вот при каких обстоятельствах это произошло.

Пострадавшая призналась, что вызвала такси по телефону, вручила водителю свою банковскую карту, назвала пин-код и отправила в магазин за бутылкой коньяка. «Хорошо», кивнул мужчина и выполнил поручение. Купил дорогой марочный алкоголь, вручил заказчице. И карту тоже вернул.

Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила, что у нее со счета была списана крупная сумма. Она даже не сомневалась, куда. Оперативники быстро разыскали подозреваемого. 35-летний мужчина признался, что не смог удержаться от соблазна, снял деньги в банкомате и забрал их себе. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. А гражданам полиция напоминает: не сообщайте незнакомым людям конфиденциальную информацию, в том числе пароли и пин-коды от своих банковских счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU