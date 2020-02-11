В Туве мужчину убили особо жестоким способом – напоили его уксусной кислотой

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:06:59+03:00

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В Туве мужчину убили особо жестоким способом. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, уголовное дело было заведено по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью). Расследование уже завершено, обвинение предъявлено, а дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Обвиняемые – жители Кызыла в возрасте 52 и 53 лет. Вечером 8 января 2019 года они находились в состоянии алкогольного опьянения, когда решили разобраться с потерпевшим, с которым у них была давняя ссора. Пришли на квартиру к мужчине и сначала сильно избили его. Они понимали, что причиняют страдания потерпевшему. Под конец они поварили его на пол на спину и, удерживая, насильно влили в рот 70-% уксусную эссенцию. Несколько дней врачи пытались спасти потерпевшего, однако он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU