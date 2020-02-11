Житель Хакасии привез из Таиланда оружие нинзя

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:31:09+03:00

Но сюрикен на таможне у него отобрали

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Житель хакасской столицы привез из туристической поездки в Таиланд себе сувенир – сюрикен. Это метательное оружие ниндзя, семиконечная металлическая звездочка с остро заточенными краями. Спрятал между вещами и надеялся, что при досмотре на таможне его не найдут.

Однако надеялся напрасно. При проведении таможенного контроля оборудование показало наличие металлического предмета среди багажа. Его направили на экспертизу. В пресс-службе Хакасской таможни прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Согласно заключению таможенного эксперта, данный предмет относится к метаемому холодному оружию колюще-режущего действия. В отношении жителя Абакана возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза).

Любителя восточного оружия оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU