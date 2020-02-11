В Красноярске в Покровке спасают каток

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:05:58+03:00

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Сегодня в Красноярске, в одном из дворов Покровки спасали каток (к слову, таких катков в нынешнем сезоне в городе устроили почти 90). Покататься на льду или погонять шайбу приходили не только ребятня из окрестных высоток, но и взрослые.

Так было до выходных, когда циклон принес в Красноярск аномальное тепло – до +5,7 градусов. В воскресенье 9 февраля на город обрушился дождь. В кашу превратились не только дороги и пешеходные дорожки, но и катки – их пришлось на время закрыть, до того, как вернется мороз.

Сегодня, 11 февраля, температура значительно понизилась. Чтобы отреставрировать поверхность катка, ее пришлось снова залить водой, затем подровнять лопатой. Пару-тройку морозных ночей и лед снова станет пригодным. А вообще в Красноярске можно кататься до конца февраля – начала марта при условии, что дождь не повторится.

К слову, сегодня-завтра обещают открыть и главный каток на острове Татышев.

Залили водой и подровняли лопатойФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU