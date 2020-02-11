2020-02-11T14:36:08+03:00
Происшествия

В Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицу

Наказание – 13 лет колонии строгого режима
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицуВ Красноярском крае преподаватель развращал в соцсети 11-летнюю ученицуФото: Мария ЛЕНЦ
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Тюхтетский суд вынес наказание 27-летнему местному жителю – его признали виновным в преступлении, которое на языке уголовного кодекса звучит так: «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». 13 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

В чем же преступление молодого человека, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Осужденный работал педагогом в детской школе искусств в Тюхтете. В августе прошлого года он находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил отправить личное сообщение своей 11-летней ученице через соцсеть «ВКонтакте». Содержание сообщения было развратным, это признали эксперты. К тексту он прикрепил и видео порнографического содержания. Перепуганная девочка рассказала все родителям. На суде бывший преподаватель свою вину признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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