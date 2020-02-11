2020-02-11T13:53:36+03:00
Политика

В горах на юге Красноярского края начались военные учения

Бойцы готовятся к конкурсу [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В горах на юге Красноярского края начались военных учения. Стоп-кадр видео Минобороны РоссииВ горах на юге Красноярского края начались военных учения. Стоп-кадр видео Минобороны России
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На юге Красноярского края, в Западном Саяне недалеко от поселка Танзыбей (Ермаковский район) на высоте 1350 метров существует центр горной подготовки «Ергаки». Он был создан в 2014 году. Сейчас там проходит тренировка военных, бойцы Центрального военного округа готовятся к Всероссийскому конкурсу среди горных подразделений в зимних условиях под названием «Саянский марш», пишут «Городские новости».

Военные учения в Саянах.

В Минобороны считают, что такие соревнования способны максимально погрузить военных в условия реального боя в горной местности зимой. Судите сами: в программе тренировок 11 дисциплин, причем не самых простых. Военные должны уметь спускаться по склону на лыжах в связке, на лыжах в движении стрелять по мишеням. Искать людей, попавших в лавину и уметь спускаться с отвесной скалы. А еще ориентироваться на незнакомой местности и устраивать базовый лагерь.

Видео Минобороны России

ИСТОЧНИК KP.RU

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