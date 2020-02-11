Проект «про любовь к Сибири» вошел в шорт лист Национальной премии "Серебряный Лучник"

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:27:44+03:00

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Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" присуждается ежегодно и в этом году в шорт-лист вошел только один проект, связанный с Красноярским краем.

Это Follow Up Siberia, запущенный в апреле 2018 года, за год до начала XXIX Всемирной зимней универсиады. Главной идеей проекта компании "Норникель" и Коммуникационного агентства АГТ стало продвижение Сибири как уникальной территории, название проекта в переводе означает «следовать за Сибирью». Его итогом стал уникальный контент, который создали не журналисты и писатели, а обычные люди.

В проекте приняли участие тревел-блогеры из 53 стран. Победители отборочных этапов побывали в нескольких сибирских городах, а девять финалистов приехали в Красноярск на Универсиаду и рассказали своим подписчикам, а их у некоторых блогеров несколько сот тысяч, о Сибири и о людях.

Участница проекта Елена Матич (Греция) написала на своей странице в соцсетях: «Время от времени мне говорили о том, что ехать в Сибирь «небезопасно» или «опасно», что я замерзну или на меня нападет медведь. В следующий раз, когда вы услышите стереотипы о местах, куда вы собираетесь, закройте уши! Единственная опасная вещь в Сибири заключалась в том, что я влюбилась в природу и не прочь остаться здесь подольше».

- Территориальный брендинг через качественные международные проекты - это очень эффективный инструмент продвижения любого региона, - считает директор туристско-информационного центра Красноярского края Алена Кочанова.

Проект Follow Up Siberia стал одним из шести лауреатов в номинации "Международные коммуникации". Победителей национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» объявят 21 февраля на 23-ей Церемонии награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU