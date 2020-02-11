В Красноярском крае подросток скрутил ограбившего магазин мужчину

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:12:49+03:00

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В Ужурском районе 17-летний подросток помог задержать грабителя. Произошло это еще в декабре прошлого года, но полицейские по объективным причинам рассказали о поступке молодого человека только сейчас.

Перед новогодними праздниками ближе к вечеру в один из магазинов Ужура вошел мужчина и на глазах у продавца вытащил из кассового аппарата крупную сумму денег. Затем выскочил из помещения и попытался скрыться.

Крики женщины-продавца услышал Александр и сразу догадался: мужчину нужно догнать. Бросился за грабителем, повалил его за землю и удерживал так несколько минут, пока к нему на помощь не подоспел еще один прохожий. Затем Саша позвонил по телефону 102 и сообщил, что произошло. А когда приехали оперативники, передал им подозреваемого из рук в руки. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, материалы дела уже направлены в суд.

Ну, а в школе, где учится Александр, организовали торжественное мероприятие. Руководство районного отдела полиции объявило благодарность старшекласснику за активную гражданскую позицию и мужество, которое он проявил в сложной ситуации. Сказали спасибо родителям и педагогам – за то, что воспитывают достойное поколение.

ИСТОЧНИК KP.RU