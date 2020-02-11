Красноярский край стоит на пороге эпидемии гриппа

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:46:30+03:00

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Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в Красноярском крае говорит о приближающейся эпидемии, сообщает краевое управление Роспотребнадзора. Больше всего в эпидемический процесс вовлечены дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет. А среди совокупного населения края показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 54,7 на 10 тысяч человек.

Это ниже эпидемического порога на 22,8 %, но по факту он может быть преодолен за считанные дни. Так что специалисты Роспотребнадзора обращаются с предложением к властям, медикам, руководству образовательных учреждений начать комплекс противоэпидемических мероприятий.

А именно запретить массовые мероприятия в закрытых помещениях в Красноярске. Изолировать детей с признаками начинающегося заболевания, а если заболевших более 20 % - объявить карантин в классе или полностью в учебном заведении. В поликлиниках организовать отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ. Работодателям – отправлять на больничный своих заболевших сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU