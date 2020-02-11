Райффайзенбанк присоединяет к СБП первый благотворительный фонд

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:02:23+03:00

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Райффайзенбанк запустил проект, в результате которого мгновенные пожертвования можно совершать с помощью Системы Быстрых Платежей. На этапе тестового режима к проекту подключен один фонд — Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Теперь тысячам благотворителей по всей России будет доступен еще один легкий способ перевести деньги на лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд, в свою очередь, получил возможность снизить комиссию за переводы в 5 раз, до 0.4% по сравнению со всеми остальными способами совершения пожертвований.

Как работает сервис

Человеку, который является клиентом банка-участника СБП и хочет помочь, теперь достаточно просто отсканировать QR-код на сайте фонда. У него откроется мобильное приложение банка, поддерживающего СБП, и останется лишь подтвердить оплату. Сейчас в СБП пять банков, принимающих C2B-платежи, в будущем их количество будет расти, как и количество фондов, использующих сервис.

QR-код для C2B-перевода в Благотворительный Фонд Константина Хабенского

Преимуществом проекта для фонда будет то, что QR-код легко разместить на внешних рекламных носителях, что позволит благотворителям активнее участвовать в добрых делах.

Значение для рынка

Райффайзенбанк стал первым банком, который подключил к C2B-переводам по СБП федеральную благотворительную организацию. Как банк-партнер фонда, Райффайзенбанк провел интеграцию с системой C2B-переводов СБП. Для Фонда Хабенского была использована технология статического QR-кода.

«Мы видим значительный рост интереса к Системе быстрых платежей и быстрым переводам и рады предложить нашим клиентам не только технологическую реализацию получения и отправки C2B-переводов, но и нашу экспертизу в повышении онлайн-конверсии в платежи», – говорит Георгий Коннов, директор направления по развитию электронной коммерции в Райффайзенбанке.

Подробности об онлайн-эквайринге Райффайзенбанка доступны на сайте банка.