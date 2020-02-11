2020-02-11T11:23:26+03:00
Происшествия

В Боготоле экстренно выселенным жителям аварийной двухэтажки нашли муниципальное жилье

Дом отключили от электроэнергии и водоснабжения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Боготоле экстренно выселенным жителям аварийной двухэтажки нашли муниципальное жилье. Фото: ТВК КрасноярскВ Боготоле экстренно выселенным жителям аварийной двухэтажки нашли муниципальное жилье. Фото: ТВК Красноярск
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История с выселенными жильцами 16-квартирной аварийной двухэтажки в городе Боготоле получила свое продолжение. Накануне «КП» сообщала, что дом на улице Пионерской 7 лет находится в бедственном состоянии, в нем начали разрушаться стены, а 10 февраля и вовсе возникла опасность обрушения. Жильцов попросили взять документы и личные вещи и покинуть квартиры. Многие пожаловались, что им некуда идти.

Как сообщили в правительстве края, потерпевших сейчас заселяют в помещения городского мобильного фонда, 8 семей воспользовались предложением. Часть граждан пока находится у родственников. Дом оцеплен полицией и огорожен светоотражающей лентой. Аварийное здание отключили от электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения. Комиссия по ЧС объявила режим чрезвычайной ситуации.

- Сейчас администрация города Боготола решает вопрос о переносе срока расселения указанного дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на ближайшее время, то есть на 2020 год. А завтра, 12 февраля, жителей аварийного дома в Боготоле примут специалисты мобильной приемной губернатора Красноярского края, - сообщили в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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