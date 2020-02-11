В Красноярск после двухнедельного короновирусного карантина приедут 5 человек

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:57:11+03:00

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Карантинное медицинское учреждение для россиян, которые выехали из Китая из-за эпидемии короновируса, находится в Тюмени. Специально для этого был подготовлен местный санаторий «Градостроитель». Оперативный штаб по короновирусу сообщает, что положенные 14 дней изоляции для постояльцев прошли благополучно, выявленных заболевших нет. Поэтому граждане могут разъезжаться по домам.

Как стало известно, среди тех, кто прошел карантин, 5 красноярцев. На днях они вернутся домой. Наибольшее количество постояльцев отправится в Москву – 33 человека, еще по 9 – в Санкт-Петербург и Барнаул, 8 – в Челябинск и 6 – во Владивосток. В списке жители десятков других городов страны, а также выходцы из ближнего зарубежья. Все они были экстренно эвакуированы из Китая в конце января, когда там объявили режим ЧС. Большая часть находились в провинции Ухань по работе или на отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU