2020-02-11T10:57:11+03:00
Общество

В Красноярск после двухнедельного короновирусного карантина приедут 5 человек

Они находились в тюменском санатории
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярск после двухнедельного короновирусного карантина приедут 5 человекВ Красноярск после двухнедельного короновирусного карантина приедут 5 человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Карантинное медицинское учреждение для россиян, которые выехали из Китая из-за эпидемии короновируса, находится в Тюмени. Специально для этого был подготовлен местный санаторий «Градостроитель». Оперативный штаб по короновирусу сообщает, что положенные 14 дней изоляции для постояльцев прошли благополучно, выявленных заболевших нет. Поэтому граждане могут разъезжаться по домам.

Как стало известно, среди тех, кто прошел карантин, 5 красноярцев. На днях они вернутся домой. Наибольшее количество постояльцев отправится в Москву – 33 человека, еще по 9 – в Санкт-Петербург и Барнаул, 8 – в Челябинск и 6 – во Владивосток. В списке жители десятков других городов страны, а также выходцы из ближнего зарубежья. Все они были экстренно эвакуированы из Китая в конце января, когда там объявили режим ЧС. Большая часть находились в провинции Ухань по работе или на отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
Райффайзенбанк присоединяет к СБП первый благотворительный фонд
В Боготоле экстренно выселенным жителям аварийной двухэтажки нашли муниципальное жилье
В Красноярск после двухнедельного короновирусного карантина приедут 5 человек
В Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцин
Под Красноярском из детского сада украли ребенка
В Красноярске нашли водителя грузовика, повредившего виадук на проспекте Свободном
Некоторые аптеки в Красноярске взвинтили цены на медицинские маски в десяток раз
Мэрия считает законным снос старинного здания в центре Красноярска
В Красноярском крае смертность опередила рождаемость
В Красноярском крае выберут самую красивую маму
В Красноярске спортсмены играли в керлинг 40 часов без перерыва
Губернатор Красноярского края назначил своим полпредом бывшего силовика
«Осторожно, автоподставщики»: в Красноярске молодые люди кидались под машины
Жительница Хакасии через прокурора выбивала «гробовые» на своего отца
В Красноярске под снос пошли все ледяные горки
В Красноярске компания каталась на ВАЗе по пешеходным дорожкам: водителя оштрафовали
В Хакасии по вине медиков погибли четыре пациента психоневрологического интерната
Пакеты, пластиковые бутылки и ветки: в Красноярске собрали около 4 тонн забившего стоки мусора