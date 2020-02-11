2020-02-11T10:29:19+03:00
Спорт

В Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцин

С рабочим визитом – проверять готовность объектов к соревнованиям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцин. Фото: "Инстаграм" Павла РостовцеваВ Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцин. Фото: "Инстаграм" Павла Ростовцева
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В Красноярск прилетел новый министр спорта России Олег Матыцин. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил министр спорта края Павел Ростовцев. Им предстоит насыщенная работа, день расписан в буквальном смысле по минутам.

Первым пунктом проверка готовности спортивных объектов к проведению Спартакиады учащихся России и этапам кубка мира по фристайлу на Сопке. Там же оба министра посмотрят, как продвигается строительство трамплина. Затем – встречи с тренерским составом и спортивной общественностью. Вместе обсудят перспективы развития отрасли до 2030 года. Ну, а вечером в БКЗ состоится официальная церемония открытия Спартакиады.

Добавим, что Олег Матыцин уже знаком с Красноярском. Министром спорта он был назначен недавно, в январе этого года. Он является президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) и был одним из кураторов подготовки города в Универсиаде-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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