В Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцин

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярск прилетел новый министр спорта России Олег Матыцин. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил министр спорта края Павел Ростовцев. Им предстоит насыщенная работа, день расписан в буквальном смысле по минутам.

Первым пунктом проверка готовности спортивных объектов к проведению Спартакиады учащихся России и этапам кубка мира по фристайлу на Сопке. Там же оба министра посмотрят, как продвигается строительство трамплина. Затем – встречи с тренерским составом и спортивной общественностью. Вместе обсудят перспективы развития отрасли до 2030 года. Ну, а вечером в БКЗ состоится официальная церемония открытия Спартакиады.

Добавим, что Олег Матыцин уже знаком с Красноярском. Министром спорта он был назначен недавно, в январе этого года. Он является президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) и был одним из кураторов подготовки города в Универсиаде-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU