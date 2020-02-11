11 Февр. 2020 2020-02-11T10:15:29+03:00

Под Красноярском из детского сада украли ребенка. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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Под Красноярском украли ребенка. Случилось это почти год назад, 21 марта 2019 года в селе Дрокино Емельяновского района. Поисками занимаются полиция и следком.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Анастасия Гончарова по решению суда должна проживать вместе с отцом. Встречи с матерью не были запрещены. Девочка посещала детский сад. В один из дней ее забрала мама и увезла в неизвестном направлении.

Приметы ребенка: на вид 7 – 8 лет, рост 120 – 130 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Если кто-то владеет информацией о том, где находится пропавшая девочка, просьба сообщить по телефону в ближайший отдел полиции. Либо в отдел дежурных следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по телефону: (391) 227-06-45.

ИСТОЧНИК KP.RU