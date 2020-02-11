2020-02-11T09:28:01+03:00
Происшествия

В Красноярске нашли водителя грузовика, повредившего виадук на проспекте Свободном

Сломал балку железнодорожного моста и скрылся
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске нашли водителя грузовика, повредившего виадук на проспекте Свободном. Фото: пресс-служба ГИБДДВ Красноярске нашли водителя грузовика, повредившего виадук на проспекте Свободном. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Красноярске дорожные полицейские нашли виновника ДТП в Железнодорожном районе, который повредил виадук на проспекте Свободном. Произошло это в субботу 8 февраля, днем. Очевидцы заметили низко свисающую балку с железнодорожного моста и вызвали аварийные службы и ГИБДД. В течение нескольких часов балку удалось вернуть на место, движение там восстановили. Но кто же виновник?

Перекресток Свободного и Маерчака со всех сторон просматривается камерами видеонаблюдения. Так что вычистить злоумышленника не составило труда. Оказалось, за рулем «МАНа» находился 63-летний мужчина. На прицепе вез трактор. Проигнорировал знак «Ограничение высоты» и заехал под железнодорожный мост. Зацепил конструкцию и когда заметил это, поспешил скрыться.

В отношении водителя составлены административные материалы по целому ряду статей Кодекса об административных правонарушениях, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД. Это движение крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов, несоблюдение требований дорожных знаков, повреждение железнодорожного сооружения. Общая сумма штрафов, которая ему грозит, более 20 тысяч рублей. Кроме того, он может лишиться водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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