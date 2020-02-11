2020-02-11T09:06:45+03:00
Общество

Некоторые аптеки в Красноярске взвинтили цены на медицинские маски в десяток раз

Горожане негодуют, но берут
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Некоторые аптеки в Красноярске взвинтили цены на медицинские маски в десяток разНекоторые аптеки в Красноярске взвинтили цены на медицинские маски в десяток разФото: Мария ЛЕНЦ
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Несколько аптек в Красноярске взвинтили цены на медицинские маски. Причем не в два и не в три раза – в десятки. Вряд ли это связано с угрозой короновируса. Из-за аномального тепла на подходе свои, местные ОРВИ и грипп. Но факт остается фактом.

Житель Свердловского района под ником «Покупатель» поделился в «Яндекс. Новости района», что приобрел в аптеке 5 штук самых простых медицинских масок. «Был неприятно удивлен ценой: 85 рублей за 5штук и тем, что они были упакованы в обычную магазинную «фасовку» без опознавательных знаков. Ну, понятно, что это нестерильный товар, но целлофан даже не был заклеен! Попросил сертификат – обещали дать, но нескоро» - пишет мужчина.

Ему удалось выяснить, что оптовая цена медицинских повязок – 1,5 – 2,8 рублей за штуку. Отпускают их упаковками по 50 штук. В аптеках покупатели, как правило, берут по нескольку штук, в розницу получается по 3 – 5 рублей за штуку. А у мужчины вышло 17 рублей. И это не предел: были замечены и большие цены, по 21 рублю за маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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