Мэрия считает законным снос старинного здания в центре Красноярска

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:39:11+03:00

И уверяет: оно не числится в списке объектов культурного наследия

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В центре Красноярская, как раз под окнами администрации города, сносят старое кирпичное здание на Вейнбаума. И не просто здание, а постройку конца 19 века, в котором некогда размещалась городская больница. Горожане негодуют, общественники в соцсетях задаются вопросами: кто позволил? Ведь еще недавно это двухэтажное кирпичное здание считалось объектом культурного наследия.

Ведь комплекс больницы из пяти строений долгое время не могли продать, ведь перед новым собственником участка ставили условие, что он отреставрирует его. Однако когда продали, новый собственник первым делом вырубил деревья в сквере. Теперь вот сносит больницу. Дальнейшие планы – известны: здесь должен появиться многоэтажный дом с элитными квартирами.

Замглавы города Олег Животов прокомметировал: действия собственника земельного участка законны:

- Снесенные здания не являются объектами культурного наследия, принадлежат частному лицу, оно вправе распоряжаться ими так, как сочтет нужным.

ИСТОЧНИК KP.RU