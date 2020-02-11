В Красноярском крае смертность опередила рождаемость
В Красноярском крае смертность превысила рождаемость. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав данные 2019 года. В минувшем году в крае родилось 30 312 детей, из которых девочек – 14 788 и мальчиков – 15 524. Годом ранее, в 2018-м, показатель рождаемости составил 33 371 ребенок. Разница – 3 159 человек.
Уровень смертности в 2018 году составил 35 578 человек, в 2019 году – 35 276 человек. Таким образом, естественная убыль населения в 2018 году составляла 2 107 человек, а в 2019 году уже 4 964.
Инфографика: Красноярскстат
Основные причины смертности в крае остаются прежними:
- почти половина умерших – 47,9 % - от болезней системы кровообращения:
- 18,8 % - онкологические новообразования;
- 7,0 % - болезни органов пищеварения;
- 5,4 % - болезни органов дыхания;
- 2,7 % - некоторые инфекционные и паразитарные болезни;
- 16,5 % - иные причины.
ИСТОЧНИК KP.RU