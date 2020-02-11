В Красноярском крае смертность опередила рождаемость

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае смертность превысила рождаемость. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав данные 2019 года. В минувшем году в крае родилось 30 312 детей, из которых девочек – 14 788 и мальчиков – 15 524. Годом ранее, в 2018-м, показатель рождаемости составил 33 371 ребенок. Разница – 3 159 человек.

Уровень смертности в 2018 году составил 35 578 человек, в 2019 году – 35 276 человек. Таким образом, естественная убыль населения в 2018 году составляла 2 107 человек, а в 2019 году уже 4 964.

Инфографика: Красноярскстат

Основные причины смертности в крае остаются прежними:

- почти половина умерших – 47,9 % - от болезней системы кровообращения:

- 18,8 % - онкологические новообразования;

- 7,0 % - болезни органов пищеварения;

- 5,4 % - болезни органов дыхания;

- 2,7 % - некоторые инфекционные и паразитарные болезни;

- 16,5 % - иные причины.

ИСТОЧНИК KP.RU