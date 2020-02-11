2020-02-11T08:13:49+03:00
Общество

В Красноярском крае смертность опередила рождаемость

Разница – почти 5 тысяч человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Красноярском крае смертность опередила рождаемостьВ Красноярском крае смертность опередила рождаемостьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае смертность превысила рождаемость. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав данные 2019 года. В минувшем году в крае родилось 30 312 детей, из которых девочек – 14 788 и мальчиков – 15 524. Годом ранее, в 2018-м, показатель рождаемости составил 33 371 ребенок. Разница – 3 159 человек.

Уровень смертности в 2018 году составил 35 578 человек, в 2019 году – 35 276 человек. Таким образом, естественная убыль населения в 2018 году составляла 2 107 человек, а в 2019 году уже 4 964.

Инфографика: Красноярскстат

Инфографика: Красноярскстат

Основные причины смертности в крае остаются прежними:

- почти половина умерших – 47,9 % - от болезней системы кровообращения:

- 18,8 % - онкологические новообразования;

- 7,0 % - болезни органов пищеварения;

- 5,4 % - болезни органов дыхания;

- 2,7 % - некоторые инфекционные и паразитарные болезни;

- 16,5 % - иные причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
Райффайзенбанк присоединяет к СБП первый благотворительный фонд
В Боготоле экстренно выселенным жителям аварийной двухэтажки нашли муниципальное жилье
В Красноярск после двухнедельного короновирусного карантина приедут 5 человек
В Красноярск прилетел новый министр спорта Олег Матыцин
Под Красноярском из детского сада украли ребенка
В Красноярске нашли водителя грузовика, повредившего виадук на проспекте Свободном
Некоторые аптеки в Красноярске взвинтили цены на медицинские маски в десяток раз
Мэрия считает законным снос старинного здания в центре Красноярска
В Красноярском крае смертность опередила рождаемость
В Красноярском крае выберут самую красивую маму
В Красноярске спортсмены играли в керлинг 40 часов без перерыва
Губернатор Красноярского края назначил своим полпредом бывшего силовика
«Осторожно, автоподставщики»: в Красноярске молодые люди кидались под машины
Жительница Хакасии через прокурора выбивала «гробовые» на своего отца
В Красноярске под снос пошли все ледяные горки
В Красноярске компания каталась на ВАЗе по пешеходным дорожкам: водителя оштрафовали
В Хакасии по вине медиков погибли четыре пациента психоневрологического интерната
Пакеты, пластиковые бутылки и ветки: в Красноярске собрали около 4 тонн забившего стоки мусора