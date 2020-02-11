В Красноярском крае выберут самую красивую маму

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:07:17+03:00

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Быть мамой – это неимоверное счастье! В каждой семье именно женщина создает особый мир, наполняя его уютом и теплом, чтобы ребенок рос в любви и заботе. Материнская любовь придает силы, вдохновляет, раскрывает возможности. Мы привыкли думать, что мама сильная, она не нуждается ни в чьей поддержке. Но это не так. Источник энергии каждой мамы – это объятья, поцелуи и ласковые слова ее второй половинки и деток. Дарите все это как можно чаще!

А мы в преддверии приближающегося весеннего праздника 8 марта предлагаем мамам немного отвлечься от ежедневных забот и сделать себе любимой приятный подарок. Медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с клиникой «Альфа клиник» запускает фотоконкурс «Самая красивая мама!». К участию приглашаются мамы из Красноярского края.

Как принять участие?

Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru. Что важно - от каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).

Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

По итогам голосования мы выберем пять победительниц. Каждая получит в подарок сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник», а также диплом и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает особый подарок! Какой, пока говорить не будем. Но очень приятный и неожиданный!

Сохранить здоровье любимой мамы поможет многопрофильная клиника лазерной хирургии «Альфа клиник», которая занимается лечением варикозной болезни, доброкачественных образований в молочной железе, доброкачественных образований в щитовидной железе, кисты Бейкера. В «Альфа клиник» работает команда ведущих специалистов, владеющих всеми современными методами лазерного лечения. Здесь разработаны диагностические комплексы и программы лечения, самая качественная детальная диагностика, большой арсенал методик, современное оборудование.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 11 по 24 февраля – прием фотографий;

С 25 февраля по 3 марта – голосование;

5 марта – подведение итогов;

6 марта – торжественное награждение.

Генеральный партнер конкурса: многопрофильная клиника «Альфа Клиник».

ВАЖНО

В силу специфики электронного голосования, организатор оставляет за собой право на корректировку результатов. Результаты могут быть скорректированы в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов Конкурса учитываться не будут.

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU