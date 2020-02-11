11 Февр. 2020 2020-02-11T06:58:00+03:00

В Красноярске спортсмены играли в керлинг 40 часов без перерыва Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время марафона было установлено три рекорда

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В Красноярске прошел фестиваль керлинга Енисейской Сибири. Участники установили три рекорда: по количеству участников, количеству категорий участников и продолжительности игры. Марафон длился ровно 40 часов, за это время в керлинг успели сыграть 1026 человек.

- Наш марафон – первый в России. В течение двух дней в керлинг без перерыва играли более двух сотен команд. Такие масштабные массовые соревнования помогают показать наш вид спорта как можно большему количеству людей, – отметил президент федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Москвы, Челябинска, Севастополя, Красноярска, Самарской и Московской областей. Также встретились команды Открытой лиги по керлингу, представители минспорта Красноярского края, команды мастеров, муниципальных органов власти, региональной федерации керлинга, Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов, студенты и преподаватели Красноярского колледжа олимпийского резерва, партнеры фестиваля Енисейской Сибири и другие участники.

Добавим, что первенства мира по керлингу среди юниоров состоится с 15 по 22 февраля на льду «Кристалл арены».

ИСТОЧНИК KP.RU