2020-02-11T06:37:03+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края назначил своим полпредом бывшего силовика

Александра Усса будет представлять Михаил Попелышев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Красноярского края назначил своим полпредом бывшего силовикаГубернатор Красноярского края назначил своим полпредом бывшего силовикаФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил на государственную должность своего полномочного представителя Михаила Попелышева. Информация появилась на официальном портале краевого правительства, в разделе «Кадровые решения». Распоряжение было подписано накануне, 10 февраля, и тут же вступило в силу. Михаил Попелышев будет представлять Александра Усса на весь срок его губернаторских полномочий.

Что известно о новом краевом чиновнике: ему 52 года, он окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. У него 17 лет трудового стажа в Управлении ГУФСИН по Красноярскому краю. В 2017 – 2018 годах работал заместителем главного инженера в строительной компании «Сибиряк», в 2018 году ненадолго исполнял обязанности главы Советского района. Чем занимался чуть более года, до нынешнего назначения, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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