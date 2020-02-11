Губернатор Красноярского края назначил своим полпредом бывшего силовика

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:37:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил на государственную должность своего полномочного представителя Михаила Попелышева. Информация появилась на официальном портале краевого правительства, в разделе «Кадровые решения». Распоряжение было подписано накануне, 10 февраля, и тут же вступило в силу. Михаил Попелышев будет представлять Александра Усса на весь срок его губернаторских полномочий.

Что известно о новом краевом чиновнике: ему 52 года, он окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. У него 17 лет трудового стажа в Управлении ГУФСИН по Красноярскому краю. В 2017 – 2018 годах работал заместителем главного инженера в строительной компании «Сибиряк», в 2018 году ненадолго исполнял обязанности главы Советского района. Чем занимался чуть более года, до нынешнего назначения, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU