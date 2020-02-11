«Автоподставщики от бога»: в Красноярске молодые люди кидались под машины

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:55:33+03:00

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В Красноярске компания молодых людей устроила странную акцию на дороге, разбираться с которой будет полиция. Случилось это накануне утром, 10 февраля, в Октябрьском районе, на улице Лесопарковой. Благодаря видеокамере, установленной на высотке, удалось рассмотреть все происходящее от начала и до конца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759998" frameborder="0"></iframe> В Красноярске молодые люди кидались под машины.

Три молодых человека вышли на дорогу и начали приставать к проезжающим водителям. Движение там интенсивное, однако парней это, видимо, ничуть не пугало. Судя по всему, они находились в состоянии опьянения.

Когда одна из иномарок выворачивала с улицы Вильского, молодой человек выбежал вперед и демонстративно упал перед капотом. Его товарищи подошли разбираться к водителю. Как сообщают очевидцы в паблике «ЧП Красноярск», сначала они угрожали мужчине, что вызовут ГИБДД и у него будут проблемы. А когда водитель согласился оформить случившееся как ДТП, один из «подставщиков» ударил его 6 раз кулаком в лицо. Это видели мать и сын водителя, которые в тот момент находились в салоне. Спустя несколько минут вся компания убежала во двор многоэтажки. Пострадавший уже написал на них заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU