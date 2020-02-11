Жительница Хакасии через прокурора выбивала «гробовые» на своего отца
Жительница города Черногорска в Хакасии вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы получить то, что причитается ей по закону. Иным способом добиться выплаты положенного ей социального пособия она не смогла. Речь идет о «гробовых» - пособии по случаю смерти работника.
Отец женщины работал в одной из организаций города. Умер внезапно, трагически. По федеральному закону «О погребении и похоронном деле» выплата социального пособия на погребение умершего работавшего гражданина производится в день обращения родственника организацией, в которой умерший работал. Но когда убитая горем женщина пришла к начальнику отца, то получила отказ.
- Это послужило причиной обращения дочери умершего в прокуратуру города, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного ведомства. Была проверка, директор организации получил представление об устранении законодательства, но все равно не исполнил его. Иск от имени потерпевшей был подан в суд. И только после этого ей удалось получить пособие.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»