2020-02-11T05:33:10+03:00
Общество

Жительница Хакасии через прокурора выбивала «гробовые» на своего отца

Работодатель не спешил выплачивать социальное пособие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Хакасии через прокурора выбивала «гробовые» на своего отцаЖительница Хакасии через прокурора выбивала «гробовые» на своего отцаФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница города Черногорска в Хакасии вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы получить то, что причитается ей по закону. Иным способом добиться выплаты положенного ей социального пособия она не смогла. Речь идет о «гробовых» - пособии по случаю смерти работника.

Отец женщины работал в одной из организаций города. Умер внезапно, трагически. По федеральному закону «О погребении и похоронном деле» выплата социального пособия на погребение умершего работавшего гражданина производится в день обращения родственника организацией, в которой умерший работал. Но когда убитая горем женщина пришла к начальнику отца, то получила отказ.

- Это послужило причиной обращения дочери умершего в прокуратуру города, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного ведомства. Была проверка, директор организации получил представление об устранении законодательства, но все равно не исполнил его. Иск от имени потерпевшей был подан в суд. И только после этого ей удалось получить пособие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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