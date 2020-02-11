2020-02-11T05:18:27+03:00
Общество

В Красноярске под снос пошли все ледяные горки

Аномальное тепло повредило их и сделало опасными
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске под снос пошли все ледяные горкиВ Красноярске под снос пошли все ледяные горкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске под снос пошли все ледяные горки. Раньше срока. Причина – аномальное тепло на минувшие выходные и дождь. Столбик термометра поднялся до отметки 5,7 градуса, это наивысший показатель за 104 года метеонаблюдений в крае. В результате горки не выдержали, подтаяли и стали опасными. Поэтому и было принято решение убрать ради безопасности. Снесли и ледовые скульптуры на набережной.

Закрыли временно все городские катки. Их в Красноярске, оказывается, больше сотни. 90 катков – дворовые, находятся в ведении Центра спортивных клубов. Плюс самый крупный каток на острове Татышев, каток в Центральном парке и другие. Катки пообещали спасти. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха понижается, горожан ждет морозная неделя. Так что ледовую поверхность выровняют и на ней еще можно будет кататься как минимум до конца февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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