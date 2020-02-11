В Красноярске компания каталась на ВАЗе по пешеходным дорожкам: водителя оштрафовали

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:59:31+03:00

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В Красноярске компания ради развлечения каталась на автомобиле по тротуарам. Происходило это вечером, на проспекте Металлургов, где гуляли пешеходы, и водитель несколько раз чуть не сбил их намеренно. А чтобы «увековечить» это событие и насобирать «лайков» - компания снимала видео и выложила потом в социальные сети. Однако молодые люди не взяли в расчет, что сотрудники дорожной полиции регулярно мониторят сецсети и поэтому обратят на них внимание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759993" frameborder="0"></iframe> В Красноярске оштрафовали водителя на пешеходной дорожке.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и время нарушения, и автомобиль – ВАЗ 21099, и водителя, который находился за рулем – 29-летнего местного жителя. В минувшие выходные он был задержан экипажем ДПС по ориентировке. В отношении нарушителя был составлен административный материал по статье «Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам». Штраф составляет 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU