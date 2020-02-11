2020-02-11T04:53:22+03:00
Происшествия

В Хакасии по вине медиков погибли четыре пациента психоневрологического интерната

Один фельдшер осужден, дело второго врача направлено в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии по вине медиков погибли четыре пациента психоневрологического интернатаВ Хакасии по вине медиков погибли четыре пациента психоневрологического интернатаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии по вине двух медиков погибли четыре пациента Туимского психоневрологического интерната. Причиной смерти стало некачественное оказание медицинской помощи. Факты вскрылись в результате прокурорской проверки, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Было возбуждено два уголовных дела. По одному из них уже вынесено решение, фельдшер признана виновной: она халатно относилась к своим обязанностям, что и стало причиной смерти человека. Подсудимой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Расследование по второму уголовному дело завершено и материалы переданы в суд. Обвиняемый – врач местной участковой больницы. Как выяснилось, у него нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Тем не менее, он занимался лечением пациентов вне своей больницы. Он подозревается в том, что не оказал помощь трем подопечным интерната, в результате чего они скончались. Добавим, что дело на лже-врача завели по по ч.2 ст.235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ИСТОЧНИК KP.RU

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