В Хакасии по вине медиков погибли четыре пациента психоневрологического интерната

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хакасии по вине двух медиков погибли четыре пациента Туимского психоневрологического интерната. Причиной смерти стало некачественное оказание медицинской помощи. Факты вскрылись в результате прокурорской проверки, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Было возбуждено два уголовных дела. По одному из них уже вынесено решение, фельдшер признана виновной: она халатно относилась к своим обязанностям, что и стало причиной смерти человека. Подсудимой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Расследование по второму уголовному дело завершено и материалы переданы в суд. Обвиняемый – врач местной участковой больницы. Как выяснилось, у него нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Тем не менее, он занимался лечением пациентов вне своей больницы. Он подозревается в том, что не оказал помощь трем подопечным интерната, в результате чего они скончались. Добавим, что дело на лже-врача завели по по ч.2 ст.235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ИСТОЧНИК KP.RU