2020-02-10T15:43:05+03:00
Общество

Пакеты, пластиковые бутылки и ветки: в Красноярске собрали около 4 тонн забившего стоки мусора

В КрасКоме рассказали о последствиях зимнего ливня
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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С улиц смыло около 4 тонн мусораС улиц смыло около 4 тонн мусораФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники КрасКома с утра ликвидировали последствия зимнего ливня в Красноярске. Февральский дождь смыл с улиц гигантское количество мусора – около 4 тонн, говорят в компании. В основном это полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки, но также ветки деревьев, палки и прочий твердый мусор. Все это забило стоки, и вода стала затапливать улицы. Так произошло в Советском районе, на пересечении Авиаторов – Алексеева, где, будем честны, и в морозную погоду частенько пахнет канализацией.

- Открытые канализационные колодцы некоторые городские службы использовали как «ливнёвку» для отвода луж с проезжей части, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск в компании. - В результате в минувшее воскресение количество стоков, пришедших на очистные сооружения, увеличилось на 15 процентов по сравнению со среднесуточными показателями февраля.

Справляться с проблемой компании пришлось, удвоив штат персонала. Сейчас все объекты работают в штатном режиме – талые и дождевые воды проходят усиленную механическую и биологическую очистку. А специалисты продолжают чистить от песка и мусора колодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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