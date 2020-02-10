Пакеты, пластиковые бутылки и ветки: в Красноярске собрали около 4 тонн забившего стоки мусора

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники КрасКома с утра ликвидировали последствия зимнего ливня в Красноярске. Февральский дождь смыл с улиц гигантское количество мусора – около 4 тонн, говорят в компании. В основном это полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки, но также ветки деревьев, палки и прочий твердый мусор. Все это забило стоки, и вода стала затапливать улицы. Так произошло в Советском районе, на пересечении Авиаторов – Алексеева, где, будем честны, и в морозную погоду частенько пахнет канализацией.

- Открытые канализационные колодцы некоторые городские службы использовали как «ливнёвку» для отвода луж с проезжей части, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск в компании. - В результате в минувшее воскресение количество стоков, пришедших на очистные сооружения, увеличилось на 15 процентов по сравнению со среднесуточными показателями февраля.

Справляться с проблемой компании пришлось, удвоив штат персонала. Сейчас все объекты работают в штатном режиме – талые и дождевые воды проходят усиленную механическую и биологическую очистку. А специалисты продолжают чистить от песка и мусора колодцы.

ИСТОЧНИК KP.RU