В Красноярске заканчивается голосование за участников фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!»

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:33:54+03:00

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На сайте kp.ru заканчивается голосование за участников фотоконкурса «Без кота и жизнь не та!», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда».

10 февраля – это последний день, когда можно нажать на сердечко возле понравившейся фотографии. Напоминаем, в фотоконкурсе принимают участие 57 котов и кошечек.

Котя не отказался бы от массажа Фото: личный архив

Ну вот. Например, Котя. Вот что рассказала про него хозяйка: «Любитель эротического массажа, чешите его, чешите! Бесконечно… - за ухом и животик! Совершенно безобидный, почти ангел».

Катюша - ну очень серьезная кошечка получается на фото Фото: личный архив

Или вот эта серьезная дама – Катюша. На самом деле, это очень скромная, умная и интеллигентная кошечка. Хозяева ее очень любят. Но на фотографиях она всегда получается немного суровой.

Феликс очень любит играть Фото: личный архив

Феликс – ну просто невероятный поклонник игрушек. Играет всегда и везде, будь то бубенчик или плюшевый мишка.

Феликсу нравятся цветы Фото: личный архив

Еще один Феликс. Ему годик. Хороший и ласковый котик со своей изюминкой. Балованный! Но очень добрый.

Результаты голосования станут известны 11-13 февраля. Победителями станут пять участников, набравшие наибольшее количество голосов. Еще одна пятерка финалистов – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

19 февраля состоится торжественное награждение (время и место сообщим дополнительно).

Проголосовать за участников можно на странице фотоконкурса по этой ссылке.

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ВАЖНО

В силу специфики электронного голосования, организатор оставляет за собой право на корректировку результатов. Результаты могут быть скорректированы в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов Конкурса учитываться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU