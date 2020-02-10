Коммунальщики предупредили о перебоях с вывозом мусора

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:49:51+03:00

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Красноярская рециклинговая компания предупредила о возможных затруднениях с вывозом мусора. Дело в том, что из-за неблагоприятных погодных условий и ситуации на дороге мусоровозы не всегда могут приходить по графику. Особенно это касается жителей Емельяновского, Большемуртинского и Сухобузимского районов

- В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны перебои с вывозом ТКО из ваших населённых пунктов. После резкого и значительного потепления растаял снег, прошёл дождь, а талые воды в промёрзшую землю не уходят. Поэтому на дорогах скопилось большое количество воды, которая в ближайшее время после похолодания превратится в гололёд, = сообщили в коммунальной компании.

Как только ситуация на дорогах в крае стабилизируется, работа мусоровозов войдет в штатный режим. Пока возможны задержки.

ИСТОЧНИК KP.RU