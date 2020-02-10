Популярность Австрии среди российских туристов выросла

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:50:37+03:00

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Райффайзенбанк и Austria.info проанализировали динамику интереса россиян к Австрии и австрийским Альпам как туристическому маршруту, а также транзакционную активность клиентов банка в этой стране. Выяснилось, что каждый четвертый опрошенный путешественник намерен посетить Австрию до 2022 года – это в три раза больше, чем число тех, кто уже там побывал.

Согласно данным Austria.info, туристы, выбирающие Австрию, предпочитают продолжительные поездки длиной более пяти дней.

Искусство важнее хлеба

60% самых крупных трат клиентов Райффайзенбанка в Австрии в 2019 году составили отели, 20% пришлось на частные клиники, а 10% - на бутики. При этом из традиционных культурных атрибутов страны первенство – за музеями: Альбертину клиенты Райффайзенбанка посещали в два раза чаще, чем кафе, которые специализируются на тортах «Захер»*.

На снежных склонах и в кемпингах

Любовь к австрийской природе, которую отмечают в исследовании Austria.info, подтверждают траты клиентов Райффайзенбанка на кемпинги – они уступают в частоте посещениям Альбертины, но в два раза опережают интерес к оперным театрам. При этом первое место в тратах российских туристов на развлечения в Австрии, безусловно, занимают снежные склоны. Их клиенты Райффайзенбанка посещали в три раза чаще, чем Альбертину.

* - Основой для анализа трат клиентов на торты «Захер» стала транзакционная активность в самых популярных кафе Вены – Café Sacher, Café Demel, Café Diglas и Сafé Central.