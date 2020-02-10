2020-02-10T11:42:30+03:00
Общество

В Красноярске детсадовцы перешли на «ты» с воспитателями

Ребятишки обращаются по имени ко всем педагогам детсада «Журавушка»
Поделиться:
Воспитатели считают, что в такой атмосфере детям проще и удобнее учитьсяВоспитатели считают, что в такой атмосфере детям проще и удобнее учитьсяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Воспитанники детского сада журавушка к воспитателям теперь обращаются на «ты» и только по имени. Здесь решили, что авторитет педагог зарабатывает не именем-отчеством. К слову, оригинальность в обращении – не единственная «фишка» «Журавушки». Атмосфера тут совсем не детсадовская, а пространство организовали по типу уютного дома – в общем, все для воспитанников. Строгого расписания тоже нет – все на усмотрение детей и воспитателей, они ежедневно сами решают, чем именно сегодня займутся.

К слову, это не означает, что в садике ребятишкам позволено делать, что хочешь. Днем они также спят положенное время, есть уроки физкультуры и музыки, библиотека, творческая мастерская, лаборатория. Кстати, тут имеется огромный спорт-комплекс для малышни, двухэтажный дом-чердак, куча конструкторов. Одно «но» - все воспитанники от 3 до 7 лет находятся в одной группе. Разрешено двигать мебель, строить домики или шалаши. И при этом ребятам комфортно, а воспитатели учат их работать одной командой.

Добавим, что свое ноу-хау «Журавушка» представит на международном образовательном форуме «Человеческий потенциал: муниципальное измерение» в марте этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они валяются везде, это страшно«»: в Туве начали жестокий отстрел бездомных собак
Популярность Австрии среди российских туристов выросла
В Красноярске детсадовцы перешли на «ты» с воспитателями
Почти 60% заработка у красноярцев уходит на еду и услуги
Прошли геномную регистрацию. В Красноярском крае преступников будут вычислять по генам
Аэропорт Красноярска открыт и заработал в штатном режиме
На Таймыре школьнику грозит срок за покупку аттестата в интернете
«КрасАвиаПорт» оштрафовали на 500 тысяч за аэропорт «Черемшанка»
Аномальное тепло в Красноярске побило два погодных рекорда
Автобусам и грузовикам запретили проезд по трассам в Красноярском крае
Опубликована карта размещения комплексов фотовидеофиксации
В Красноярске из-за непогоды временно закрыт аэропорт
Дождь и аномальное потепление затопили дороги в Красноярске
В Красноярске с художником за работу рассчитались живым крокодилом
После аномального тепла в Красноярск идет резкое похолодание
В Красноярском крае на подтаявшей ледовой переправе выступила вода
Красноярский спортсмен стал восьмикратным чемпионом мира по зимнему триатлону