В Красноярске детсадовцы перешли на «ты» с воспитателями

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:42:30+03:00

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Воспитанники детского сада журавушка к воспитателям теперь обращаются на «ты» и только по имени. Здесь решили, что авторитет педагог зарабатывает не именем-отчеством. К слову, оригинальность в обращении – не единственная «фишка» «Журавушки». Атмосфера тут совсем не детсадовская, а пространство организовали по типу уютного дома – в общем, все для воспитанников. Строгого расписания тоже нет – все на усмотрение детей и воспитателей, они ежедневно сами решают, чем именно сегодня займутся.

К слову, это не означает, что в садике ребятишкам позволено делать, что хочешь. Днем они также спят положенное время, есть уроки физкультуры и музыки, библиотека, творческая мастерская, лаборатория. Кстати, тут имеется огромный спорт-комплекс для малышни, двухэтажный дом-чердак, куча конструкторов. Одно «но» - все воспитанники от 3 до 7 лет находятся в одной группе. Разрешено двигать мебель, строить домики или шалаши. И при этом ребятам комфортно, а воспитатели учат их работать одной командой.

Добавим, что свое ноу-хау «Журавушка» представит на международном образовательном форуме «Человеческий потенциал: муниципальное измерение» в марте этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU