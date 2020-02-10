Почти 60% заработка у красноярцев уходит на еду и услуги

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:10:54+03:00

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Продукты и услуги «съедают» львиную долю ежемесячных доходов жителей Красноярска. Статистики Красноярскстата поделились актуальными данными. Как рассказали в ведомстве, на продукты горожане тратят 27 процентов дохода, на услуги – 29. Данные, к слову, предоставлены в расчете на одного жителя. Согласно данным статистиков из расчета 20,3 тысячи рублей в месяц, у красноярца 5,6 тысяч рублей уходит на еду, еще 5,9 – на услуги. Это значительно больше половины заработка. Подчеркнем, что данные усредненные.

Остальные части бюджета распределяются на непродовольственные товары (например, на одежду, бытовую химию, средства гигиены, другие необходимые покупки). На это в среднем тратится 39 процентов дохода – 7,9 тысячи рублей. Еще 310 рублей в месяц среднестатистический красноярец тратит на алкоголь и порядка 615 рублей – на еду в кафе и ресторанах.

ИСТОЧНИК KP.RU