Прошли геномную регистрацию. В Красноярском крае преступников будут вычислять по генам
В Красноярском крае проводят геномную регистрацию для осужденных, сообщили в краевом ГУ ФСИН и МВД. В минувшем году зарегистрировано 3 238 человек – образцы их биоматериалов поступят в федеральную базу данных геномной информации МВД России 2717 образцов. К слову, от этой работы имеется положительный результат – удалось раскрыть 86 неочевидных преступлений.
Например, в марте попался преступник, причастный к грабежу, который был совершен еще в 2011 году. А в январе этого года удалось вычислить насильника, который также ограбил свою жертву еще в 2007-м.
- Обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном ГУ ФСИН.
Еще предстоит зарегистрировать таким образом более 14 тысяч преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU