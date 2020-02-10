2020-02-10T09:52:43+03:00
Общество

Прошли геномную регистрацию. В Красноярском крае преступников будут вычислять по генам

Более 3 тысяч осужденных в прошлом году зарегистрировались
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Более 14 тысяч человек еще предстоит зарегистрироватьБолее 14 тысяч человек еще предстоит зарегистрироватьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае проводят геномную регистрацию для осужденных, сообщили в краевом ГУ ФСИН и МВД. В минувшем году зарегистрировано 3 238 человек – образцы их биоматериалов поступят в федеральную базу данных геномной информации МВД России 2717 образцов. К слову, от этой работы имеется положительный результат – удалось раскрыть 86 неочевидных преступлений.

Например, в марте попался преступник, причастный к грабежу, который был совершен еще в 2011 году. А в январе этого года удалось вычислить насильника, который также ограбил свою жертву еще в 2007-м.

- Обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном ГУ ФСИН.

Еще предстоит зарегистрировать таким образом более 14 тысяч преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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