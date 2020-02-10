Аэропорт Красноярска открыт и заработал в штатном режиме

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:15:05+03:00

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Аэропорт Красноярска вновь принимает самолеты, сообщает пресс-служба. Напомним, в понедельник, 10 февраля, аэропорт временно не работал по погодным условиям. из-за аномального тепла и снегопада взлетно-посадочную полосу пришлось приводить в порядок. Часть рейсов пришлось принять «соседям», аэропорту Абакана. Еще часть пассажиров несколько часов ожидали вылета из Красноярска.

- До 11.00 службы аэропорта занимались расчисткой взлетно-посадочной полосы и перрона, - рассказали в пресс-службе.

В данный момент все устранено. В пресс-службе аэропорта «Комсомольской правде» - Красноярск пояснили, что сбои в работе связаны с неблагоприятными погодными условиями и обледенением взлетно-посадочной полосы. В данный момент аэродромные службы расчистили полосу, и теперь все рейсы в Красноярск пребывают и отправляются по расписанию. Ожидавшие своего вылета пассажиры также готовятся к отправке.

ИСТОЧНИК KP.RU