2020-02-10T08:54:17+03:00
Происшествия

На Таймыре школьнику грозит срок за покупку аттестата в интернете

С поддельным документом житель Дудинки поступил в колледж и проучился месяц
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Школу парень так и не окончилШколу парень так и не окончилФото: Мария ЛЕНЦ
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На Таймыре поймали на покупке аттестата школьника. 17-летний молодой человек, по данным ГУ МВД по Красноярскому краю, подал поддельные документы для поступления в колледж. Более того, целый месяц парень спокойно учился, но…

- При запросе документов из общеобразовательного учреждения выяснилось, что северянин до сих пор является учеником школы, при этом аттестат о среднем (полном) общем образовании данным учреждением ему не выдавался, регистрационный номер предоставленного аттестата в книге выдачи документов не значился, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.

Аттестат проверили эксперты – оказалось, подделка, купленная в Интернете. В отношении 17-летнего парня возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 УК России (Использование заведомо подложного документа). Ему грозит лишение свободы сроком до года. Пока молодой человек находится под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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