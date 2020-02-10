«КрасАвиаПорт» оштрафовали на 500 тысяч за аэропорт «Черемшанка»
Вокруг здания аэропорта «Черемшанка» скандал на полмиллиона рублей. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, «КрасАвиаПорт» ввел аэровокзал в эксплуатацию без необходимых разрешительных документов. Нарушения выявила прокурорская проверка.
- Вопреки требованиям закона АО «КрасАвиаПорт"» осуществлен ввод указанного объекта в эксплуатацию без получения необходимой разрешительной документации, - сообщает пресс-служба ведомства.
Арбитражный суд постановил взыскать с «КрасАвиаПорт» штраф согласно ч.5 ст.9.5 КоАП России (Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). Сумма штрафа - 500 тысяч рублей. Помимо того, что на момент начала работы у «Черемшанки» не все разрешения были на руках, нет их и сейчас. Поэтому прокуроры обратились в суд Емельяновского района с тем, чтобы обязать «КрасАвиаПорт» получить нужные разрешения.
ИСТОЧНИК KP.RU