Аномальное тепло в Красноярске побило два погодных рекорда

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:55:32+03:00

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Погода на минувших выходных в Красноярске стояла поистине небывалая – побито сразу два рекорда, сообщает Ньюслаб. По температуре и по количеству выпавших осадков.

Метеорологи Среднесибирского УГМС сообщили, что в минувшее воскресенье столбики термометров поднялись на 3,5 градуса выше предыдущего погодного рекорда. В Красноярске было зафиксировано +6 градусов. К слову, ранее рекорд установлен был в 1970 году. Что касается осадков, то и тут рекорд остался позади, в 1998 году. В воскресенье в Красноярске выпало на 4 миллиметра осадков больше.

Добавим, что, по мнению метеорологов, в ближайшее время подобной погодной «встряски» больше не ожидается. В ближайшие несколько дней в город возвращаются минусовые температуры. На дорогах ожидается сильная гололедица, водителям и пешеходам стоит обратить на это внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU