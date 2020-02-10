Аномальное тепло в Красноярске побило два погодных рекорда
Погода на минувших выходных в Красноярске стояла поистине небывалая – побито сразу два рекорда, сообщает Ньюслаб. По температуре и по количеству выпавших осадков.
Метеорологи Среднесибирского УГМС сообщили, что в минувшее воскресенье столбики термометров поднялись на 3,5 градуса выше предыдущего погодного рекорда. В Красноярске было зафиксировано +6 градусов. К слову, ранее рекорд установлен был в 1970 году. Что касается осадков, то и тут рекорд остался позади, в 1998 году. В воскресенье в Красноярске выпало на 4 миллиметра осадков больше.
Добавим, что, по мнению метеорологов, в ближайшее время подобной погодной «встряски» больше не ожидается. В ближайшие несколько дней в город возвращаются минусовые температуры. На дорогах ожидается сильная гололедица, водителям и пешеходам стоит обратить на это внимание.
ИСТОЧНИК KP.RU