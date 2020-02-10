Автобусам и грузовикам запретили проезд по трассам в Красноярском крае

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:10:11+03:00

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Перепад температур вызвал коллапс на трассах в Красноярском крае. По данным ГИБДД, повсеместно отменены рейсы школьных автобусов. Не все дети попали в школы из-за сложной дорожной обстановки. Грузовики и пассажирские автобусы выстроились в вереницу в Рыбинском районе (Заозерный-Солянка, Заозерный-Агинское, Заозерный-Бородино, Заозерный-Александровка), а также на федеральной трассе Р-257 «Енисей» (с 45 по 136 километр).

- Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута, а также, по возможности воздержаться от выездов за город, предупреждают водителей в ГИБДД по Красноярскому краю. - В случае невозможности отменить поездку избегайте резких маневров, выбирайте минимальную скорость, которая будет обеспечивать полный контроль за транспортным средством.

Как только дорожная обстановка изменится, проезд откроют для всех видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU