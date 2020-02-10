Опубликована карта размещения комплексов фотовидеофиксации

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:37:54+03:00

Пока только по краю, за пределами Красноярска

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КрУДор опубликовал карту размещения комплексов фотовидеофиксации в Красноярском крае. Пока карта только для дорог за пределами краевого центра. К слову, в управлении рассказали, что установлено 88 знаков, которые предупредят водителей о приближении к месту установки такого комплекса. Однако количество не окончательное, знаки и в дальнейшем будут устанавливать.

- Ежедневно по краю работают не менее 47 комплексов, места их размещения ежемесячно меняются, - заявил заместитель руководителя КрУДор Михаил Буйлов.

Добавим, что места установки комплексов фотовидеофиксации определяет ГИБДД, исходя из необходимости и с учетом аварийности на том или ином участке дороги. Полный список мест установки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД опубликован на официальном сайте организации. Часть из них передвижные, место их размещения постоянно меняют.

ИСТОЧНИК KP.RU